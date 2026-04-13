Bari, il caseificio Massarì lancia il “Taxi Bianco” per clienti con mobilità ridotta

Un’idea contro la solitudine



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’autonomia delle persone anziane e contrastare l’isolamento sociale. Il cliente viene accompagnato nel negozio per scegliere personalmente i prodotti e, al termine dell’acquisto, riaccompagnato a casa con la spesa. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’autonomia delle persone anziane e contrastare l’isolamento sociale. Il cliente viene accompagnato nel negozio per scegliere personalmente i prodotti e, al termine dell’acquisto, riaccompagnato a casa con la spesa.



Un modello di commercio di prossimità



Il Caseificio Massarì, attivo dal 2004, propone un’ampia gamma di prodotti caseari, gastronomia locale e piatti pronti. Negli ultimi anni ha ampliato l’offerta includendo anche un reparto macelleria con carni locali.



Oltre alla sede principale di Bari, l’attività è presente anche a Noci e con un punto vendita a Polignano a Mare, dove opera anche un lounge bar.



L’iniziativa del “Taxi Bianco” viene presentata come una sperimentazione che, se efficace, potrebbe essere estesa anche agli altri punti vendita del gruppo.