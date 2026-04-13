Bari, il caseificio Massarì lancia il “Taxi Bianco” per clienti con mobilità ridotta

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BARI - A Bari nasce una nuova iniziativa dedicata all’inclusione e al commercio di prossimità. Il Caseificio Massarì ha infatti introdotto il servizio “Taxi Bianco”, pensato per accompagnare in negozio le persone con mobilità ridotta o difficoltà motorie.

Un servizio gratuito su prenotazione

Il progetto, ideato dal gestore Nicola Milella, prevede il ritiro del cliente direttamente a domicilio e il successivo accompagnamento al punto vendita durante gli orari di apertura. Il servizio è gratuito, con una spesa minima richiesta all’interno del negozio.

Per accedere al “Taxi Bianco” è necessario prenotare il giorno precedente, compatibilmente con la disponibilità del mezzo, e concordare l’orario di arrivo.
Un’idea contro la solitudine

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’autonomia delle persone anziane e contrastare l’isolamento sociale. Il cliente viene accompagnato nel negozio per scegliere personalmente i prodotti e, al termine dell’acquisto, riaccompagnato a casa con la spesa.
 
Un modello di commercio di prossimità

Il Caseificio Massarì, attivo dal 2004, propone un’ampia gamma di prodotti caseari, gastronomia locale e piatti pronti. Negli ultimi anni ha ampliato l’offerta includendo anche un reparto macelleria con carni locali.

Oltre alla sede principale di Bari, l’attività è presente anche a Noci e con un punto vendita a Polignano a Mare, dove opera anche un lounge bar.

L’iniziativa del “Taxi Bianco” viene presentata come una sperimentazione che, se efficace, potrebbe essere estesa anche agli altri punti vendita del gruppo.
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