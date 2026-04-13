Bari, il caseificio Massarì lancia il “Taxi Bianco” per clienti con mobilità ridotta
BARI - A Bari nasce una nuova iniziativa dedicata all’inclusione e al commercio di prossimità. Il Caseificio Massarì ha infatti introdotto il servizio “Taxi Bianco”, pensato per accompagnare in negozio le persone con mobilità ridotta o difficoltà motorie.
Un servizio gratuito su prenotazione
Il progetto, ideato dal gestore Nicola Milella, prevede il ritiro del cliente direttamente a domicilio e il successivo accompagnamento al punto vendita durante gli orari di apertura. Il servizio è gratuito, con una spesa minima richiesta all’interno del negozio.
Per accedere al “Taxi Bianco” è necessario prenotare il giorno precedente, compatibilmente con la disponibilità del mezzo, e concordare l’orario di arrivo.
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