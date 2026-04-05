Scossa di terremoto a Lucera: magnitudo 3.2, nessun danno segnalato
LUCERA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata intorno alle 22:45 nel territorio di Lucera, nel nord della Puglia.
Secondo le prime rilevazioni, l’epicentro è stato localizzato a una profondità di circa 11 chilometri. Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione, generando momenti di apprensione tra i residenti, non solo a Lucera ma anche nei comuni limitrofi della provincia di Foggia.
Nonostante la paura, al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità continuano a monitorare la situazione, mentre numerose segnalazioni sono giunte da cittadini che hanno percepito distintamente la scossa, soprattutto ai piani alti delle abitazioni.
L’evento rientra nell’attività sismica ordinaria dell’area, ma resta alta l’attenzione tra la popolazione.
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