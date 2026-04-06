Tragedia a Pasqua a Matino: muore 51enne colto da malore alla guida

LECCE - Un improvviso malore si è trasformato in tragedia nella serata di Pasqua a Matino, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita mentre si trovava alla guida della propria auto nei pressi del campo sportivo.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente, al volante di un’Audi A4, sarebbe stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Il veicolo, rimasto senza controllo, ha impattato contro un palo della segnaletica stradale per poi terminare la sua corsa in un’aiuola ai margini della carreggiata.A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, insospettiti dalla presenza dell’auto fuori strada. Immediata la richiesta di soccorso.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con un’ambulanza proveniente da Gallipoli e l’automedica giunta da Casarano. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle autorità competenti, ma tutto lascia pensare a un decesso dovuto a cause naturali.