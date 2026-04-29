Tragedia sulla Statale 16 a Poggio Imperiale: muore donna nello scontro tra scooter e furgone

FOGGIA - Tragico incidente stradale all’alba lungo la, all’altezza di, in provincia di Foggia, dove una donna ha perso la vita in seguito a uno scontro tra il suo scooter e un furgone.

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe una cittadina dell’Est Europa. L’impatto è stato particolarmente violento e per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno potuto soltanto constatare la morte della donna, oltre ai carabinieri, incaricati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello schianto e verificare eventuali responsabilità. Possibili disagi alla circolazione nel tratto interessato durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.