Madrid Open, impresa Cobolli su Medvedev: ai quarti. Musetti eliminato, avanti Sabalenka nel torneo femminile

Grande giornata per il tennis italiano al, doveconquista l’accesso ai quarti di finale grazie a una prestigiosa vittoria contro il russo

L’azzurro si è imposto con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4, al termine di una sfida intensa e combattuta, centrando uno dei risultati più importanti della sua carriera.

Si ferma invece agli ottavi il cammino di Lorenzo Musetti, sconfitto in due set dal ceco Jiri Lehecka, che ha chiuso il match con un netto 6-3, 6-3.

Negli altri incontri del tabellone maschile, lo spagnolo Rafael Jodar ha superato il ceco Vit Kopriva per 7-5, 6-0, mentre il norvegese Casper Ruud ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas dopo una lunga battaglia conclusa 6-7, 7-6, 7-6.

Successo anche per il francese Arthur Fils, vincitore per 6-3, 6-4 contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Nel WTA 1000 di Madrid, tra le donne, avanzano diverse protagoniste del circuito internazionale. La russa naturalizzata kazaka Anastasija Potapova ha battuto Elena Rybakina per 7-6, 6-4.

L’ucraina Marta Kostyuk ha eliminato l’americana Caty McNally con un doppio 6-2, 6-3, mentre la ceca Linda Noskova ha sorpreso Coco Gauff imponendosi 6-4, 1-6, 7-6.

Rimonta vincente per la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che dopo aver perso il primo set ha superato Naomi Osaka con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-2.

Infine, successo per la ceca Karolina Pliskova, che ha regolato l’argentina Solana Sierra per 6-4, 6-3.