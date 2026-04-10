“Velate Trasparenze”: a Monopoli la poesia di Nicola Andreassi incontra musica e parola in un evento culturale corale”

MONOPOLI - Un appuntamento culturale di particolare interesse animerà la scena letteraria barese con la presentazione della raccolta poetica “Velate trasparenze” di Nicola Andreassi. L’opera si configura come un percorso poetico denso e stratificato, in cui il lettore è invitato a muoversi tra livelli di significato sottili: ciò che appare si intreccia costantemente con ciò che rimane implicito, generando un’esperienza di lettura intima, meditativa e aperta all’interpretazione personale.

A guidare il dialogo critico sarà la poetessa Teresa Tropiano, chiamata a condurre un confronto che promette di far emergere le sfumature più profonde dell’opera e il suo impianto simbolico ed espressivo.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, rappresentato da Rosanna Perricci, e l’Associazione Amici di San Salvatore, con il contributo organizzativo di Patrizia Ruggiero. La direzione e cura artistica della serata è affidata a Cosimo Mimmo Panaro e alla stessa Teresa Tropiano, a conferma di un progetto costruito con attenzione e sensibilità culturale.

Il programma sarà arricchito da una pluralità di interventi artistici: la musica del M° Valerio Zito, la voce di Grazia Maremonti e la narrazione di Michela Veneziani contribuiranno a creare un tessuto espressivo polifonico, in cui parola, suono e racconto si integrano in un’unica esperienza scenica.

La serata si aprirà inoltre con i saluti istituzionali dell’Assessora Rosanna Perricci, a sottolineare il valore pubblico e comunitario dell’iniziativa.

Un evento pensato per offrire al pubblico un’immersione completa nel linguaggio della poesia contemporanea, dove le diverse forme artistiche si incontrano e si contaminano, dando vita a un momento di autentica condivisione culturale e partecipazione collettiva.