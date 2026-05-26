A Bari arriva “Women and the City”: tre giorni di incontri, diritti e cultura al femminile

BARI - Dopo tre edizioni a Torino, il festival “Women and the City” approda per la prima volta in Puglia con una formula itinerante che farà di Bari il centro di un grande confronto nazionale su diritti, partecipazione, parità di genere e inclusione sociale.

La manifestazione prenderà il via giovedì 28 maggio in Piazza del Ferrarese e proseguirà fino al 30 maggio con oltre 40 panel, più di 100 ospiti, installazioni artistiche, incontri pubblici ed eventi culturali diffusi nei luoghi simbolo della città.

Il festival è promosso dalla Città Metropolitana di Bari con l’Ufficio della Consigliera di Parità, in collaborazione con il Comune di Bari e il Municipio 1, mentre l’organizzazione è affidata alla Fondazione Torino Città per le Donne+.

Ad inaugurare la manifestazione saranno il sindaco di Bari Vito Leccese, la vicepresidente del Consiglio regionale pugliese Elisabetta Vaccarella, la presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti, la consigliera di Parità della Città Metropolitana Stella Sanseverino, insieme alla direttrice del festival Elisa Forte e ai rettori delle università pugliesi.

La prima giornata sarà dedicata agli 80 anni dal voto alle donne e all’eredità delle Madri Costituenti. In Piazza del Ferrarese si alterneranno incontri e lectio magistralis sulla partecipazione democratica e sui diritti civili, con ospiti come Matteo Saudino, la costituzionalista Marilisa D’Amico e l’ex presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio.

Nel pomeriggio la Sala Consiliare della Città Metropolitana ospiterà l’installazione artistica “1522” di Emanuele Pepe, opera dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e ispirata al numero nazionale antiviolenza. Previsti anche incontri sul linguaggio della violenza nei media e nella fiction con la scrittrice Gabriella Genisi, autrice del personaggio di Lolita Lobosco.

Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentato “Il bugiardino”, progetto realizzato insieme a Telefono Rosa Piemonte e ai centri antiviolenza Emma ETS, che utilizza il linguaggio dei foglietti illustrativi farmaceutici per aiutare a riconoscere i segnali della violenza psicologica e relazionale. Il materiale sarà distribuito gratuitamente nelle farmacie del territorio grazie alla collaborazione con Federfarma Puglia.

La serata del 28 maggio si chiuderà con “Tra il dire e il mare”, format tra cultura e comicità che vedrà protagonista Antonio Stornaiolo, seguito dalla presentazione del libro “Male-dette. Manuale di imprecazione etica” e dal monologo satirico di Daniela Baldassarra.

Tra i temi centrali dell’intera rassegna anche i conflitti internazionali e il ruolo delle donne nei processi di resistenza e ricostruzione. Sul palco saliranno giornaliste, magistrate e attiviste come Asmae Dachan e Pegah Moshir Pour.

Con il suo approdo in Puglia, “Women and the City” punta a costruire un ponte culturale tra Torino e Bari, promuovendo un modello urbano e sociale più equo, inclusivo e partecipato.