A Bari la BCON 2026, conferenza nazionale dedicata alla creatività libera
Si riunisce nel capoluogo pugliese la community italiana dedicata al software open source Blender
BARI - Un luogo dove idee, tecnologie e creatività si incontrano. Sabato 23 maggio 2026 Bari ospita la nona edizione della BCON, la conferenza nazionale dedicata al mondo del 3D open source, organizzata dall'Associazione Blender Italia, punto di riferimento per tutta la community italiana del celebre software libero di modellazione grafica 3D.
Luogo dell’evento sarà Villa Romanazzi Carducci, in via Capruzzi 326. A partire dalle 9, per tutta la giornata si terranno workshop, showcase e confronti diretti con chi ogni giorno crea, sperimenta e innova grazie ad un software libero che vede tra i propri punti di forza una community diffusa, i cui membri sono pronti a sostenersi l’un l’altro.
Un appuntamento con la creatività libera aperto a tutti, in cui non si parla solo di un software ma di esperienze reali. Professionisti del settore condivideranno il loro percorso mostrando come Blender sia utilizzato ogni giorno nel lavoro, nella produzione e nella creatività, spaziando dall'architettura all'animazione, dai videogame alla stampa 3D.
Uno spazio dove imparare, ispirarsi e crescere, ascoltando e scambiando idee e portando con sé ispirazione, idee e tanta energia positiva. Non una semplice conferenza, ma una community dinamica che prende vita.
Ingresso a pagamento. Per informazioni e per registrarsi è possibile contattare l'Associazione Blender Italia attraverso il sito web https://associazione.blender.it o attraverso i canali social.
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