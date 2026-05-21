A Foggia oltre 200 studenti alle giornate sulla parità di genere: focus su diritti, storia e futuro delle donne

FOGGIA - Oltre 200 studentesse e studenti dell’IPSIA Pacinotti di Foggia hanno partecipato il 18 e il 20 maggio a due giornate dedicate ai temi della parità di genere, dei diritti e del ruolo delle donne nella costruzione della democrazia italiana.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con CGIL Foggia, ANPI Capitanata, SPI CGIL, FLC CGIL, Belle Ciao e il Coordinamento Donne SPI CGIL Foggia, ha proposto un percorso di approfondimento storico e sociale rivolto alle nuove generazioni.

Il 18 maggio gli studenti hanno visitato la mostra “Le 21 donne che hanno costruito la democrazia”, dedicata alle Madri Costituenti che contribuirono alla stesura della Costituzione italiana. Attraverso racconti e testimonianze, i partecipanti hanno approfondito il ruolo fondamentale svolto dalle donne nella nascita della Repubblica e nell’affermazione dei principi di uguaglianza e libertà.

“È un percorso iniziato da alcuni mesi”, ha spiegato Carlo D’Andrea, segretario provinciale SPI CGIL Foggia, ricordando anche l’evento del 19 marzo dedicato a Carmela Panico, storica figura del sindacalismo pugliese e protagonista delle battaglie per la parità salariale e i diritti delle lavoratrici.

Il 20 maggio si è invece svolto l’incontro dal titolo “Parità, una sfida ancora aperta: le donne del sindacato dialogano con le studentesse e gli studenti”, che ha registrato il tutto esaurito nell’aula magna dell’istituto.

Tra i momenti più significativi, la testimonianza di una lavoratrice vittima di discriminazioni sul posto di lavoro, che grazie al supporto del sindacato è riuscita a ottenere tutela e riconoscimento dei propri diritti.

Durante la giornata è stato affrontato anche il tema dell’“effetto Matilda”, fenomeno che evidenzia come i contributi femminili in ambito scientifico, culturale e professionale siano stati storicamente sottovalutati o attribuiti agli uomini.

L’iniziativa ha offerto ai giovani strumenti di riflessione e consapevolezza sui temi dell’uguaglianza, del rispetto e della valorizzazione delle differenze.