L’Aston Villa conquista l’Europa League: Friburgo battuto 3-0 nella finale di Istanbul

PIERO CHIMENTI - L’Aston Villa conquista l’Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Tupras Stadium di Istanbul.

La squadra allenata da Unai Emery ha chiuso i conti già tra primo e secondo tempo dopo una gara gestita con autorità. Dopo una prima frazione equilibrata, gli inglesi hanno sbloccato il match al 41’ con Youri Tielemans, bravo a finalizzare al volo un cross di Morgan Rogers.

Pochi minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato da Emiliano Buendía, che su assist di John McGinn ha battuto il portiere Noah Atubolu con una conclusione imparabile.

Nella ripresa, al 58’, ancora Rogers ha chiuso definitivamente i giochi con il gol del 3-0 su assist di Buendía, facendo esplodere la festa dei tifosi inglesi presenti sugli spalti.

Tra i sostenitori dell’Aston Villa presenti allo stadio anche Prince William, noto tifoso del club inglese.