“A piedi nudi per la legalità”: a Cerignola la marcia nel ricordo delle vittime delle mafie

CERIGNOLA - Cerignola si prepara a celebrare la Giornata della Legalità con l’iniziativa “A piedi nudi per la legalità – 100 passi”, in programma venerdì 22 maggio 2026 e promossa dall’Amministrazione comunale insieme all’ATI formata da diverse realtà del territorio e con il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini.

La manifestazione prevede una marcia simbolica aperta alla comunità scolastica e alla cittadinanza, con ritrovo alle ore 10:00 presso la Chiesa del Carmine. Il percorso si svilupperà per 1.117 metri lungo le vie della città, numero che richiama le vittime innocenti delle mafie censite da Libera. Alle ore 11:30 è previsto un momento particolarmente significativo: i partecipanti cammineranno a piedi nudi su un tratto erboso, in un gesto ispirato ai “cento passi” di Peppino Impastato.

Il cammino si concluderà alle ore 12:00 con la deposizione di una corona d’alloro e il picchetto d’onore presso l’incrocio dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Secondo il sindaco Francesco Bonito, l’iniziativa rappresenta “un atto di memoria collettiva e un impegno civile rivolto soprattutto ai più giovani”, mentre la vicesindaca Maria Dibisceglia ha sottolineato il ruolo centrale delle scuole nel trasmettere i valori della legalità attraverso esperienze dirette e simboliche.

Per gli organizzatori, rappresentati da Daniele Dileo, ogni elemento del percorso è stato pensato per trasformare la marcia in un momento di cittadinanza attiva: un’occasione in cui la legalità viene vissuta concretamente “passo dopo passo”.