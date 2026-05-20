Lotto, a Trani una vincita da 124.500 euro con una giocata da 2 euro

TRANI - A Trani, in provincia di Barletta-Andria-Trani, è stata registrata la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto. Un giocatore, appassionato dei 90 numeri, ha centrato un premio da 124.500 euro grazie a una quaterna 3-5-10-26 giocata sulla ruota di Torino.

La giocata, del valore di soli 2 euro, è stata effettuata in una ricevitoria di via Pagano Mario, secondo quanto riportato da Agimeg.

Nel medesimo concorso non sono mancate altre vincite significative. A Ceccano, in provincia di Frosinone, un giocatore ha ottenuto 21.739 euro con la cinquina al Simbolotto, mentre a Carvico, in provincia di Bergamo, sono stati vinti 19.700 euro grazie a una quaterna sulla ruota di Milano con i numeri 35-37-80-85.

Altri premi sono stati registrati a Torino e provincia: un terno sulla ruota di Torino ha fruttato 18.250 euro, mentre un’ulteriore vincita da 15.375 euro è stata centrata sempre nel capoluogo piemontese con una combinazione di quattro numeri. Infine, a Villafranca Piemonte, un terno sulla ruota di Torino ha portato a una vincita da 14.000 euro.