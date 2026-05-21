A Taranto “Custodire la memoria, costruire giustizia”: ANM e Libera insieme per la Giornata della Legalità
TARANTO - In occasione della Giornata della Legalità del 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, l’Associazione Nazionale Magistrati – sottosezione di Taranto e Libera Taranto promuovono l’incontro pubblico dal titolo “Custodire la memoria, costruire giustizia”.
L’appuntamento è in programma venerdì 23 maggio 2026 alle ore 10.30 in via della Liberazione 22, a Taranto, luogo simbolico della memoria cittadina perché teatro dell’uccisione di Giovanbattista Tedesco, vittima innocente di mafia.
La scelta del luogo, spiegano gli organizzatori, vuole trasformare uno spazio segnato dalla violenza mafiosa in un presidio di partecipazione, consapevolezza e impegno civile.
Nel corso dell’iniziativa sarà presentato anche il progetto “Custodi di memoria, costruttori di futuro”, percorso dedicato all’adozione delle storie delle vittime innocenti di mafia tarantine e pugliesi da parte delle scuole del territorio.
L’obiettivo è rendere la memoria un’esperienza educativa permanente attraverso attività didattiche, incontri pubblici e percorsi di cittadinanza attiva, affinché il ricordo delle vittime non resti confinato alle sole commemorazioni ufficiali.
All’incontro interverranno Francesco Sansobrino e Raffaele Viglione per l’ANM Taranto, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Taranto Vito Alfonso, il referente di Libera Taranto Remo Pezzuto, Alessandro Tedesco, figlio di Giovanbattista Tedesco, Titti Basile, sorella del capitano Emanuele Basile, e Simona Carpita, figlia di Piero Carpita, tutte vittime innocenti di mafia.
“A oltre trent’anni dalle stragi mafiose – sottolineano gli organizzatori – ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e tutte le vittime innocenti delle mafie significa scegliere ogni giorno da che parte stare: dalla parte della verità, della dignità, della libertà e della giustizia”.