Al San Paolo torna la Festa di Santa Rita: due giorni tra fede, processioni e fuochi d’artificio

BARI - Torna nel quartiere San Paolo di Bari la tradizionale festa in onore di Santa Rita da Cascia, promossa dalla Parrocchia Madre della Divina Provvidenza e dal Giardino di Santa Rita, in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni.

Le celebrazioni si svolgeranno nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026 con un ricco programma religioso e civile che coinvolgerà l’intero quartiere tra rosari, messe solenni, cortei storici, processioni liturgiche, spettacoli tamburistici e fuochi d’artificio.

Giovedì 21 maggio le celebrazioni prenderanno il via alle 17.30 con il Santo Rosario in chiesa, seguito dalla Santa Messa delle 18 e dal triduo dedicato a Santa Rita. Alle 19 è prevista la rievocazione del transito della Santa con la benedizione degli oggetti devozionali, mentre alle 19.10 partirà il corteo storico da Parrocchia Madre della Divina Provvidenza attraversando diverse strade del quartiere fino al Giardino di Santa Rita.

Al termine del corteo sarà raccontata la vita della Santa e si terrà la tradizionale benedizione delle rose.

In serata spazio anche alle esibizioni tamburistiche fino a mezzanotte, quando il suono delle campane e un breve spettacolo pirotecnico chiuderanno la giornata. I fedeli sono invitati a lasciare accesa una luce o un lumino per tutta la notte come segno di devozione.

Venerdì 22 maggio, giorno dedicato a Santa Rita, i festeggiamenti inizieranno già dalle 6.30 con il suono delle campane e le esibizioni tamburistiche nel quartiere. Alle 11 si terrà la Santa Messa con supplica e benedizione delle rose.

Nel pomeriggio, alle 17, la statua di Santa Rita sarà portata dal Giardino alla chiesa, mentre alle 19 partirà la processione liturgica con lo stendardo della Santa lungo le vie del San Paolo. La conclusione della festa è prevista alle 22.30 con i fuochi d’artificio.

Gli organizzatori invitano i residenti ad addobbare balconi e finestre lungo il percorso processionale con drappi e coperte in segno di partecipazione e devozione.

Il coordinamento dell’evento è affidato a Michele Genchi, con la collaborazione del gruppo di preghiera di Santa Rita e dei padri Barnabiti.