A Trani arriva Gianni Maroccolo: a Palazzo Beltrani “Il Sonatore di Basso”

TRANI - La stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dei “Salotti Letterari”. Sabato 30 maggio, alle ore 21, protagonista sarà Gianni Maroccolo, storico bassista e cofondatore dei Litfiba, che porterà in scena il progetto multidimensionale “Il Sonatore di Basso”.

L’evento, promosso nell’ambito della stagione culturale prodotta da Delle Arti ODV ETS con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e il sostegno del Comune di Trani, si presenta come un’esperienza immersiva tra musica, narrazione e memoria. Non un semplice concerto o una conferenza, ma un viaggio artistico che celebra i cinquant’anni dal primo incontro tra Maroccolo e il basso elettrico, strumento diventato simbolo del suo percorso musicale.

Il progetto nasce da un’iniziativa editoriale sviluppata insieme a Mur Rouge e alla casa editrice Libri Aparte attraverso una campagna di crowdfunding che ha raccolto il sostegno di centinaia di appassionati. Da questa esperienza è nato un cofanetto in edizione limitata composto da due volumi: “Il Sonatore di Basso”, dedicato alle trascrizioni di oltre cento brani della carriera dell’artista, e “Memorie di un Sonatore di Basso”, diario personale ricco di racconti, aneddoti e riflessioni.

Sul palco di Palazzo Beltrani, Maroccolo sarà affiancato dal bassista Mur Rouge, dalla voce narrante di Andrea Salvi e dalla partecipazione speciale del cantante e chitarrista Andrea Chimenti.

Lo spettacolo ripercorrerà alcune delle tappe fondamentali del rock italiano, attraversando le esperienze musicali dei Litfiba, dei CCCP Fedeli alla Linea, dei C.S.I. e dei P.G.R., fino alle collaborazioni con artisti come Claudio Rocchi.

Negli ultimi mesi Maroccolo è inoltre tornato sul palco insieme a Piero Pelù e Ghigo Renzulli per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, storico album della band fiorentina considerato uno dei lavori più rappresentativi del rock italiano degli anni Ottanta.

I biglietti per l’evento del 30 maggio sono disponibili online su Vivaticket e presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani. Le poltronissime risultano già esaurite, mentre il posto unico è acquistabile al costo di 20 euro.

Informazioni e prenotazioni sono disponibili anche tramite il numero WhatsApp +39 3923892767 e sul sito ufficiale di Palazzo delle Arti Beltrani.



