Affidamento della gestione dello stadio San Nicola: nominata la commissione per valutare le offerte

BARI - La ripartizione Culture e Sport del Comune di Bari ha reso noto che è stata nominata la commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte presentate nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dello stadio San Nicola.

La commissione, costituita nel rispetto dell’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, è composta da Pompeo Colacicco, direttore della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio del Comune di Bari, con funzioni di presidente, Marisa Lupelli, direttrice della ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione, e Pietro Lucianatelli, dirigente della ripartizione Servizi finanziari.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Michele Patrono, istruttore amministrativo finanziario della ripartizione comunale Stazione unica appaltante.

La nomina della commissione è stata pubblicata contestualmente alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Alla procedura pubblica, avviata ai sensi del D. Lgs. 36/2023, è pervenuta una sola offerta, risultata ammessa dopo le verifiche amministrative preliminari.

La commissione sarà ora chiamata a valutare la congruità dell’offerta presentata per la gestione dell’impianto sportivo barese.