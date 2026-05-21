A Castellana Grotte torna “Tesori Nascosti”: apertura straordinaria della Madonna della Grotta

CASTELLANA GROTTE - Sabato e domenica apertura straordinaria della Chiesetta rupestre della Madonna della Grotta e del suo ipogeo a Castellana Grotte nell’ambito della sesta edizione di “Tesori Nascosti”, il progetto promosso da UNPLI e Regione Puglia per valorizzare siti culturali meno conosciuti del territorio.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino” e offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere uno dei luoghi più suggestivi e meno accessibili della città, chiuso da tempo e situato a poca distanza dalla Villa Comunale Tacconi, in via Serritella.

La chiesetta rupestre, risalente al XVII secolo e probabilmente edificata per motivi devozionali, si trova oltre tre metri e mezzo sotto il livello stradale. Al suo interno custodisce il nucleo originario del sito: una piccola grotta naturale scavata dall’azione di un antico fiume sotterraneo e successivamente ampliata dall’uomo nel corso dei secoli.

Numerose le adesioni già registrate, non solo da cittadini castellanesi ma anche da visitatori provenienti dai comuni limitrofi. Per questo motivo gli organizzatori hanno previsto più turni di visita nella giornata di sabato e tre appuntamenti domenicali.

Restano ancora disponibili alcuni posti per le visite programmate. Per prenotazioni è possibile contattare i numeri 3316700270 e 3933324638 oppure inviare un messaggio WhatsApp indicando giorno, orario, nome, cognome e numero dei partecipanti.