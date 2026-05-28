Alliste, abusi in un chiosco sul demanio: sequestrata area di 300 metri quadrati

ALLISTE - I militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli hanno individuato e sottoposto a controllo, nel territorio di Alliste, una struttura turistico-ricreativa adibita a chiosco bar, dove sarebbero emerse gravi difformità tra le opere realizzate e quelle autorizzate.

Nel corso degli accertamenti è stata contestata l’occupazione abusiva di un’area demaniale utilizzata arbitrariamente come parcheggio e isola ecologica. I finanzieri hanno inoltre rilevato la realizzazione non autorizzata di una pedana destinata a sostenere una cisterna fuori terra per l’approvvigionamento di acqua potabile.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di un’area complessiva di circa 300 metri quadrati e con il deferimento del titolare della struttura alla competente autorità giudiziaria.