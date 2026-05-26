Andria sceglie ancora Giovanna Bruno: vittoria plebiscitaria del centrosinistra

ANDRIA - Giovanna Bruno si conferma sindaca di Andria con una vittoria netta e senza appello. Lo scrutinio delle schede elettorali ha consegnato al centrosinistra un risultato schiacciante: la prima cittadina uscente supera infatti il 75% dei consensi, distanziando in maniera marcata lo sfidante del centrodestra Sabino Napolitano, fermo attorno al 25%.

Un risultato che assume il valore di un vero e proprio plebiscito politico e personale per Bruno, premiata dagli elettori al termine di una campagna elettorale particolarmente accesa.

Subito dopo la conferma ufficiale della vittoria, la sindaca ha abbracciato il padre in un momento di forte emozione, prima di lanciare un messaggio chiaro ai sostenitori e agli avversari politici: “Io resto qui”.

Una frase che assume un preciso significato politico, soprattutto alla luce delle voci e delle indiscrezioni che avevano accompagnato le ultime settimane di campagna elettorale. In molti, infatti, avevano ipotizzato una sua possibile partenza verso Roma in vista delle elezioni politiche del 2027, prospettando una consiliatura breve e dimissioni anticipate.

Con il risultato delle urne, però, Giovanna Bruno rafforza la propria leadership cittadina e rilancia il progetto amministrativo del centrosinistra ad Andria, ottenendo uno dei risultati più ampi registrati in questa tornata elettorale pugliese.