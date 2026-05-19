Andria, schianto tra moto e furgone: muore il 30enne Michele Monterisi

ANDRIA – Tragico incidente stradale nella serata di oggi ad Andria, dove un uomo di 30 anni, Michele Monterisi, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un furgone.

L’incidente si è verificato su via Castel del Monte, all’altezza dello svincolo per la strada provinciale 2.

Inutili i soccorsi

Sul posto è intervenuta un’équipe del 118, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Andria, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, insieme a una pattuglia del radiomobile dei carabinieri.

Traffico deviato

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico nella zona è stato temporaneamente deviato.