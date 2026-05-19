“Vicini troppo vicini”, il cabaret torna al Politeama Italia di Bisceglie

BISCEGLIE – Una lavatrice “involontariamente” protagonista, vicini eccentrici e situazioni paradossali: sono gli ingredienti di “Vicini troppo vicini”, la nuova commedia della compagnia Piccola Ribalta in programma giovedì 21 maggio al Politeama Italia.

Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale “Emozioni in Scena 2026” e promette una serata all’insegna del cabaret e della comicità surreale, dopo il successo ottenuto dalla compagnia con le precedenti produzioni “Mi Separo 1” e “Mi Separo 2”.

Una commedia ambientata in condominio

Al centro della storia c’è Rosa Lavopa, single ironica e anticonvenzionale, che vive in un loft destinato a diventare il crocevia delle vite improbabili dei suoi vicini di casa.

A far esplodere equivoci e situazioni comiche sarà proprio la lavatrice della protagonista, attorno alla quale si sviluppa una serie di episodi grotteschi che coinvolgono l’intero condominio.

Tra i personaggi figurano Sandra e Marco, coppia di ballerini in crisi, la signora Lina alle prese con il severo vicino Bruno, un idraulico improvvisato e un medico dalle credenziali decisamente dubbie.

Orari e biglietti

L’ingresso del pubblico è previsto alle 20.30, mentre l’inizio dello spettacolo è fissato per le 21.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro oppure online tramite AnyTicket.

Per informazioni è possibile contattare il Politeama Italia al numero 080 396 8048.



