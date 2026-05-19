“Aspettando MICS”: a Bari la conferenza di avvio del percorso per il nuovo Piano regionale delle politiche migratorie

BARI – Si terrà domani, mercoledì 20 maggio 2026, dalle 9.00 alle 18.00, presso Spazio Murat in Piazza del Ferrarese, la Conferenza Regionale Immigrazione “Aspettando MICS. Verso il nuovo Piano regionale delle politiche per le migrazioni”, appuntamento che segna l’avvio del percorso partecipativo per la definizione delle future politiche migratorie della Regione Puglia.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia e dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, in collaborazione con NOVA Consorzio per l'Innovazione Sociale. Il percorso prende il nome di MICS – Migrazione Condivisa Sostenibile e si articolerà tra settembre e novembre 2026 attraverso laboratori partecipativi nei sei capoluoghi di provincia pugliesi.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare il dialogo tra istituzioni, enti locali, Terzo Settore, parti sociali, università e comunità migranti, favorendo un processo di coprogettazione delle politiche di inclusione e integrazione. Il progetto punta inoltre a valorizzare esperienze e reti già attive sul territorio, promuovendo un confronto strutturato sulle principali sfide legate ai fenomeni migratori.

La conferenza di domani rappresenta il primo momento pubblico di questo percorso e sarà articolata in quattro panel tematici dedicati ad abitare, salute, lavoro ed empowerment. Al centro del confronto anche le trasformazioni del contesto migratorio e gli orientamenti del nuovo Patto Europeo su Asilo e Immigrazione, con particolare attenzione a temi come accesso ai servizi, diritto all’abitare, sfruttamento lavorativo, formazione e partecipazione.

L’iniziativa rientra nel progetto “Puglia Inte(g)razione. Interazione e Governance interculturale”, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021–2027, con Regione Puglia come capofila e una rete di partner del Terzo Settore impegnati nella realizzazione delle attività.

Per partecipare è richiesta la registrazione tramite form online dedicato.