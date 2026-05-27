Atletica in Puglia: Selvarolo sesto agli Europei dei 10.000 metri, pioggia di medaglie tra master, trail e gare regionali

BARI - Prestazione di rilievo internazionale per Pasquale Selvarolo, che chiude al sesto posto la Coppa Europa dei 10.000 metri disputata a La Spezia, firmando anche il nuovo primato personale con il tempo di 28’00”03. L’atleta delle Fiamme Azzurre, in forza all’Atletica Pro Canosa, contribuisce inoltre al secondo posto della nazionale italiana nella classifica a squadre, confermando il suo momento di crescita nel mezzofondo lungo.

Master, successi pugliesi a Misano Adriatico

Ottimi risultati per la rappresentanza pugliese ai Campionati italiani Master di prove multiple e staffette disputati a Misano Adriatico. Tra i successi individuali spiccano gli ori di Alberto Sofia (Cus Bari, decathlon M85), Giuseppe Garofalo (Podistica Taras, decathlon M40), Fabiola Latella (Podistica Taras, eptathlon F35) e Alessandro Marangi (Podistica Taras, 5 km M40).

Nelle gare a squadre arrivano diversi titoli nazionali, tra cui quelli della Pedone Riccardi Bisceglie nella 4x1500 SM75 e della Daunia Running nella 4x1500 SM40, mentre numerosi sono anche gli argenti conquistati nelle staffette 4x100, 4x400 e 4x1500 da società come Podistica Taras, Pedone Riccardi e Daunia Running.

Trail e running: Leuca e Fasano protagoniste

A Santa Maria di Leuca, l’Urban Trail Leuca conferma il suo successo con 330 partecipanti. Vittorie per Donato Chiarello (Running Corsano) e Pamela Greco (Saracenatletica) su un percorso di 10,5 chilometri. Completano il podio maschile Gabriele Lezzi e Rocco Bisanti, mentre tra le donne si distinguono Cristina Primiceri e Francesca Pulimeno.

Grande partecipazione anche al Trofeo “Città di Fasano”, tappa del circuito Corripuglia, con 1.195 atleti al traguardo. Successi per Domenico Ricatti (Atletica Pro Canosa) e Mariangela Ceglia (Happy Runners Altamura), protagonisti nelle rispettive categorie.

Trinitapoli in corsa: oltre 400 al traguardo

A Trinitapoli affermazione netta per Abdessmad El Yaagoubi nella gara maschile sui 10 chilometri, davanti a Giuseppe Dedonato e Bubacarr Samura. In campo femminile vittoria per Teresa Lelario, seguita da Filomena Casaluci e Valentina Sibilano. Sono stati 403 i classificati complessivi, a conferma della crescente partecipazione alle competizioni su strada nel territorio.

Il movimento podistico pugliese conferma così un buon livello di competitività e partecipazione, tra eventi regionali e risultati di rilievo anche in contesti internazionali.