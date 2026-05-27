'I Greci di Messina': a Soleto la presentazione del libro del Prof. Daniele Macris



SOLETO (LE) – Un viaggio tra storia, lingua, arte e memoria per riscoprire il profondo legame tra il Mediterraneo e la presenza ellenica nell’Italia meridionale. Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 19.30, presso il Palazzo Comunale di Soleto in Largo Osanna 30, si terrà la presentazione del volume “I Greci di Messina. Storia e cronache dei greci messinesi dall’VIII al XXI secolo” dello studioso Daniele Macris. – Un viaggio tra storia, lingua, arte e memoria per riscoprire il profondo legame tra il Mediterraneo e la presenza ellenica nell’Italia meridionale. Venerdì 29 maggio 2026, alle ore 19.30, presso il Palazzo Comunale di Soleto in Largo Osanna 30, si terrà la presentazione del volume “I Greci di Messina. Storia e cronache dei greci messinesi dall’VIII al XXI secolo” dello studioso Daniele Macris.





L’iniziativa rappresenta un importante appuntamento culturale dedicato alle identità mediterranee e alla continuità della tradizione greca nello Stretto di Messina. Il libro offre infatti una panoramica agile ma approfondita sulla presenza ellenica nella città siciliana dal Medioevo fino ai giorni nostri, soffermandosi sugli aspetti linguistici, artistici, economici, storici e sociali che hanno caratterizzato nei secoli la comunità greca messinese.





Messina emerge come uno dei principali crocevia della civiltà ellenica nel Mediterraneo: una città nella quale il contributo dei Greci è ancora oggi visibile nella toponomastica, nei cognomi, nelle tradizioni popolari e nel patrimonio culturale. Particolare rilievo assume inoltre la continuità del greco moderno, parlato e scritto ininterrottamente a partire dal XV secolo.





Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato e del vicesindaco Davide Cafaro. A moderare la serata sarà Massimo Raffa, docente dell’Università del Salento.





Interverranno, oltre all’autore Daniele Macris – presidente della Comunità Ellenica dello Stretto e studioso della presenza greca nell’Italia meridionale – anche Eufemia Attanasi - docente di Lettere presso l’IISS “Cezzi De Castro Moro” di Maglie e studiosa del Griko e delle tradizioni del Salento - e Luigi Orlando, presidente della Società Grika di Terra d'Otranto.





L’evento si propone come un’occasione di riflessione sul valore della memoria storica e del patrimonio sociolinguistico greco nel Sud Italia, riaffermando il ruolo del Salento e dello Stretto come luoghi di incontro tra culture, lingue e civiltà mediterranee.