Atletica pugliese, weekend ricco di eventi: a Molfetta i Campionati di società Allievi

MOLFETTA - Sarà un fine settimana intenso per l’atletica pugliese, tra competizioni su pista, trail, corse su strada e appuntamenti dedicati ai più giovani. Evento centrale del weekend saranno i Campionati di società Allievi e Allieve in programma allo stadio “Cozzoli” di Molfetta.

Numerose anche le manifestazioni distribuite sul territorio regionale, da Santa Maria di Leuca a Martina Franca.

Molfetta ospita i Campionati di società

Lo stadio “Cozzoli” di Molfetta sarà teatro della rassegna dedicata ai migliori talenti pugliesi delle categorie Allievi e Allieve, impegnati a conquistare punti preziosi per le classifiche di società.

Le gare assegneranno punteggi separati per settore maschile e femminile, mentre il programma prevede anche competizioni extra riservate ai Cadetti.

Urban Trail a Santa Maria di Leuca

Al “tacco d’Italia” torna invece l’Urban Trail Leuca, giunto alla nona edizione. L’appuntamento di Santa Maria di Leuca prevede due percorsi: uno da 10,5 chilometri con 184 metri di dislivello e una versione ridotta da 4,5 chilometri per gli Allievi.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Atletica Capo di Leuca, è valida anche come settima prova del Progetto cross, trail & mountain running 2026.

Master pugliesi ai campionati italiani

Trasferta in Romagna per gli atleti Master pugliesi, impegnati a Misano Adriatico nei Campionati italiani di prove multiple e staffette.

In gara rappresentanti di sette società regionali, tra cui Cus Bari, Pedone Riccardi Bisceglie e Podistica Taras.

Contestualmente si svolgerà anche il Campionato italiano individuale Master dei 5 chilometri su strada.

Corripuglia a Fasano

Domenica sarà il turno dell’ottava prova del circuito regionale “Corripuglia”, in programma a Fasano grazie all’organizzazione dell’Asd Polisport Ciclo Club.

La gara si svilupperà su un tracciato di 10,5 chilometri quasi interamente pianeggiante, lungo le vie cittadine e un tratto extraurbano. L’evento sarà valido anche come quinta tappa del circuito “Sulle vie di Brento”.

Trinitapoli e Martina Franca protagoniste

A Trinitapoli si correrà la quattordicesima edizione della gara su strada da 9,8 chilometri, valida come Campionato provinciale Fidal BAT e prova del “Trofeo degli ulivi 2026”.

Spazio infine ai più piccoli a Martina Franca con la prima edizione della “Sciot e vnot kids”, inserita nella Festa dello Sport cittadina e dedicata alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti.

Per aggiornamenti e calendario completo è possibile consultare il sito ufficiale Fidal Puglia.