Bisceglie, la CompagniAurea porta in scena “Il mondo fatato di Aurora”

BISCEGLIE - La CompagniAurea APS, presieduta da Francesco Sinigaglia, presenta lo spettacolo teatrale “Il mondo fatato di Aurora”, in programma venerdì 12 e sabato 13 giugno presso il teatro “Don Luigi Sturzo” di Bisceglie.

La rappresentazione, diretta da Ilaria Di Benedetto, andrà in scena in via Pozzo Marrone 86, con apertura porte alle ore 21 e sipario alle 21.30.

Giovani protagonisti sul palco

Lo spettacolo conclude la stagione teatrale 2025/2026 “Il teatro su misura per te” e vedrà protagonisti giovani attori dai 6 ai 12 anni appartenenti al gruppo teatrale della compagnia.

Sul palco saliranno Samuel Abruzzese, Martina Cascavilla, Elena Colangelo, Christian Cosmai, Daniele D’Ercole, Angelo Dell’Olio, Emma Dell’Olio, Alice Feleqi, Carlotta Mastrodonato, Claudio Modugno, Maria Pasquale, Michelauro Peluso, Domenico Porro, Annalia Preziosa, Giorgio Nathan Preziosa, Flavio Tatoli e Maria Todisco.

Collaborazioni e patrocinio

La CompagniAurea APS ha rivolto un ringraziamento speciale agli assistenti alla regia Gabriella Cosmai e Jon Llazani, oltre a Marinella Valente, Giordana Valente e Giulia Gargiulo per la collaborazione organizzativa.

Il make-up degli artisti sarà curato dalla make-up artist Grazia Cassanelli.

Le rappresentazioni sono patrocinati da FITA Puglia, Pro Loco, Fondazione DCL e Roma Intangibile.

Per informazioni è possibile contattare la compagnia all’indirizzo mail: compagnia.aurea@gmail.com.