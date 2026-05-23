ATP 500 Amburgo, Darderi fuori nei quarti: De Minaur domina in due set

- Si ferma ai quarti di finale il cammino di Luciano Darderi nel torneo ATP 500 di Amburgo. L’azzurro è stato sconfitto nettamente dall’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-0, 6-3 in un match senza storia.

Prestazione solida anche per il peruviano Ignacio Buse, che ha superato il francese Ugo Humbert per 6-3, 5-7, 6-3 conquistando l’accesso alle semifinali.

Avanza inoltre lo statunitense Tommy Paul, vittorioso sul tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 6-2, 7-5.

Successo anche per l’americano Aleksandar Kovacevic, che ha avuto la meglio sull’argentino Camilo Ugo Carabelli in tre set: 6-4, 6-7, 6-2.

Doppio, eliminati Bolelli e Vavassori

Nel torneo di doppio si interrompe ai quarti di finale anche il percorso della coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, battuti dai francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul con il punteggio di 6-2, 7-6.

Accedono alle semifinali anche i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Pütz, che hanno superato gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler per 6-3, 7-5.

Vittoria anche per l’argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che hanno sconfitto i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool con il punteggio di 6-4, 3-6, 10-6.

Infine, successo per i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner, che hanno battuto l’americano Christian Harrison e il britannico Neal Skupski per 7-5, 6-4.