Aeroporto Arlotta di Grottaglie, il 3 giugno l'Open Day del nuovo Terminal Passeggeri



L'iniziativa segue la richiesta avanzata al Presidente di Aeroporti di Puglia, assieme ai colleghi Consiglieri Regionali Angolano e Fischetti ma che sono convinto sarà condiviso da tutti i colleghi Consiglieri Regionali del territorio, con l'obiettivo di garantire trasparenza, partecipazione e piena conoscenza dello stato dei lavori.



L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che, prima come Assessore Regionale, poi come Consigliere del Presidente della Regione Puglia, e ora come Consigliere Regionale, mi sono prefissato e che ho perseguito con determinazione.



Un risultato importante per il territorio tarantino, che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri, e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi realizzati in questi anni.



D'altronde, l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento di opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo:



• Il rifacimento della pista di rullaggio;

• L'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei,

• Il rifacimento degli hangar,

• La bretella di collegamento dall'aerostazione alla SS Taranto-Brindisi;

• Il completo rifacimento del terminal passeggeri, grazie a una dote finanziaria di 9 mln di € messa a disposizione dal sottoscritto nel 2019, quando ricopriva l’incarico di assessore regionale allo sviluppo economico.



Mi sono sempre espresso in modo favorevole all'apertura dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie ai voli civili e recentemente ho, altresì, contestato il Piano nazionale Aeroporti 2026-2035 che preclude a Taranto questa possibilità.



Una scelta che ritengo ingiustificata e che contrasta con quanto previsto nel Piano Strategico per Taranto, stilato assieme all'allora Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.



Continuerò a lavorare in questa direzione, insieme ai colleghi Consiglieri Regionali, al fine di ottenere un servizio indispensabile ed essenziale per la crescita del territorio e coerente con le ingenti risorse pubbliche investite.



L'Open Day del 3 giugno rappresenta un ulteriore passo avanti verso ciò che il territorio auspica e attende: l'attivazione dei voli passeggeri e il pieno riconoscimento del ruolo strategico dell'aeroporto Arlotta.

GROTTAGLIE - Il 3 giugno alle ore 10.00 è in programma l'Open Day del nuovo Terminal Passeggeri dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie.