ATP Ginevra, Brancaccio supera Zink e vola al secondo turno delle qualificazioni

- Buona partenza per Raul Brancaccio nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Ginevra, torneo in corso sulla terra battuta svizzera. L’azzurro ha superato al primo turno l’americano Tyler Zink con il punteggio di 6-4 3-6 6-3, conquistando così l’accesso al turno successivo delle qualificazioni.

Nel resto del programma, lo svizzero Killan Feldbausch ha dominato l’austriaco Sebastian Ofner imponendosi 6-4 6-0, mentre l’argentino Francisco Comesana ha avuto la meglio sul padrone di casa Henry Bernet con un netto 6-3 6-1.

Successo in rimonta per l’australiano James Duckworth, che dopo aver perso il primo set ha battuto lo spagnolo Miguel Damas per 3-6 7-5 6-3. Vittoria anche per l’americano Nishesh Basavareddy, capace di superare il colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di 7-6 6-2.

Il tedesco Max Hans Rehberg ha liquidato l’americano Zachary Svajda con un doppio 6-2, mentre il lituano Edas Butvilas ha sconfitto il francese Alexandre Muller per 6-4 6-1. Infine, il francese Clement Tabur ha regolato lo svizzero Marc Andrea Huesler con un doppio 6-4.