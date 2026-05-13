Bandiera Azzurra 2026: la Puglia domina con sei Comuni premiati su tredici in tutta Italia

BARI - La Puglia si conferma protagonista nazionale dello sport sostenibile e della mobilità attiva conquistando ben sei riconoscimenti su tredici assegnati in tutta Italia nell’ambito della Bandiera Azzurra 2026, il progetto promosso da ANCI e FIDAL dedicato alle città che investono in percorsi urbani per la corsa, il cammino e il benessere dei cittadini.

Tra i Comuni premiati figurano Taranto, Lecce, Massafra, Manduria, Margherita di Savoia e Andrano, a conferma dell’attenzione crescente delle amministrazioni pugliesi verso salute pubblica, inclusione sociale e qualità della vita urbana.

Il progetto Bandiera Azzurra punta infatti a incentivare modelli di sviluppo sostenibili attraverso la creazione di spazi dedicati all’attività fisica, promuovendo uno stile di vita attivo e una maggiore vivibilità delle città. Per il 2026, oltre ai sei Comuni pugliesi, il riconoscimento è stato assegnato anche a Torino, Teramo, Ascoli Piceno, Riccione, Locri, Cellole e Casazza.

Grande soddisfazione è stata espressa da ANCI Puglia, che ha sottolineato come il risultato ottenuto dalla regione rappresenti la dimostrazione concreta dell’impegno dei Comuni nel favorire uno sport accessibile e inclusivo. L’associazione ha inoltre evidenziato l’importanza di continuare a investire in percorsi dedicati alla corsa e al cammino come strumenti strategici per rafforzare il senso di comunità, la coesione sociale e la valorizzazione del territorio.

“L’assegnazione della Bandiera Azzurra 2026 a ben 13 città rappresenta un risultato di grande valore per i territori”, ha dichiarato Roberto Pella, vicepresidente nazionale ANCI e delegato allo Sport, ringraziando anche Stefano Mei e Maurizio Damilano, ideatore del progetto e campione olimpico della marcia.

Secondo il presidente FIDAL Stefano Mei, Bandiera Azzurra continua a rappresentare “un modello virtuoso di promozione della salute e della sostenibilità urbana”, capace di rendere il movimento parte integrante della quotidianità dei cittadini.

Per la Puglia, il riconoscimento assume un valore ancora più significativo: sei città premiate su tredici totali confermano la regione come uno dei territori italiani maggiormente impegnati nella promozione del benessere urbano attraverso sport, mobilità dolce e inclusione sociale.