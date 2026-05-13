Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

BARI - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla valida dalle ore 14 di oggi, 13 maggio 2026, e per le successive 10 ore su tutto il territorio regionale pugliese.

Secondo il bollettino sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Sulle restanti aree della regione i fenomeni saranno da isolati a sparsi, localmente anche temporaleschi, con accumuli generalmente deboli ma che potranno risultare puntualmente moderati.

L’allerta riguarda sia il rischio idrogeologico sia il rischio idrogeologico legato ai temporali. Possibili dunque criticità localizzate, allagamenti temporanei, difficoltà nella circolazione stradale e repentini innalzamenti dei livelli d’acqua nelle zone più esposte.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti durante le fasi più intense del maltempo e invita i cittadini a prestare attenzione nelle aree soggette ad allagamenti, sottopassi e corsi d’acqua.