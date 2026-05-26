Bari, 27 maggio: Confindustria Bari BAT e Federmeccanica premiano i piccoli inventori con il progetto “Eureka! Funziona!”

– L’Aula Magna “Aldo Cossu” dell’Università degli Studi di Bari ospiterà martedì 27 maggio alle ore 9.30 la gara tecnologica che vedrà protagonisti circa 100 studenti delle scuole medie nell’ambito del progetto nazionale “Eureka! Funziona!”, promosso da Federmeccanica e giunto alla sua quattordicesima edizione.

L’iniziativa, organizzata dagli imprenditori della Sezione Meccanica di Confindustria Bari e BAT in collaborazione con l’Università di Bari, coinvolge gli alunni in una sfida di progettazione e realizzazione di un giocattolo capace di muoversi secondo i principi della fisica, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle discipline STEM.

Gli studenti partecipanti provengono dagli istituti comprensivi “Eleonora Duse” di Bari, “Umberto Fraccacreta” di Bari-Palese e “San Giovanni Bosco-Dizonno” di Triggiano, e hanno lavorato per mesi alla realizzazione dei propri prototipi, che saranno presentati davanti a una giuria composta da imprenditori e docenti universitari.

Dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Università di Bari Roberto Bellotti e del presidente della Sezione Meccanica di Confindustria Bari BAT Maurizio Primiceri, i progetti saranno valutati da una commissione che include rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, tra cui la vicepresidente di Confindustria Bari e BAT Annacarla Loperfido e diversi delegati dell’Ateneo barese.

Il progetto “Eureka! Funziona!” nasce con l’obiettivo di stimolare creatività, capacità progettuale e lavoro di squadra tra gli studenti, avvicinando il mondo della scuola a quello dell’industria e della ricerca scientifica.