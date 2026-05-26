Canosa di Puglia, dal 16 al 19 giugno il torneo “The Cage – Street Soccer Cage” in Piazza Vittorio Veneto

CANOSA DI PUGLIA – Lo street soccer torna protagonista nel centro cittadino con “The Cage – Street Soccer Cage”, il torneo di calcio 3vs3 che dal 16 al 19 giugno trasformerà Piazza Vittorio Veneto in un’arena sportiva a cielo aperto.

L’evento, promosso dal Milan Club Canosa di Puglia con il patrocinio del Comune (Assessorato allo Sport e Assessorato agli Eventi), prevede quattro serate dedicate allo sport giovanile e all’intrattenimento, con ingresso gratuito per il pubblico.

Il format del torneo si svilupperà all’interno di una struttura “cage”, una gabbia da street soccer che ospiterà le sfide tra squadre giovanili divise per categorie d’età: bambini e ragazzi nati tra il 2013 e il 2019. Le gare si svolgeranno ogni sera dalle 18:30 alle 22:00, con in palio un premio dedicato alle squadre vincitrici.

L’apertura della manifestazione, martedì 16 giugno, sarà arricchita dalla presenza di tre ex calciatori del Milan: Sebastiano Rossi, Maurizio Ganz e Demetrio Albertini (Chicco Evani), ospiti dell’evento per incontrare il pubblico e celebrare i grandi momenti della storia rossonera.

Accanto alle attività sportive, la piazza ospiterà anche uno spazio food con specialità dolci e salate, pensato per accogliere famiglie e visitatori in un contesto di festa e aggregazione.

L’iniziativa punta a coniugare sport, socialità e intrattenimento, valorizzando il coinvolgimento dei più giovani e la partecipazione della comunità locale.