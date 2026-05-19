Bari, affidamento stadio San Nicola: ammessa l’unica offerta. Nominata la commissione giudicatrice

BARI – Il Comune di Bari ha ammesso l’unica offerta presentata nell’ambito della procedura per l’affidamento in concessione dello stadio Stadio San Nicola, impianto progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 1990.

Scaduti i termini del bando, la ripartizione Culture e Sport ha ufficializzato la nomina della commissione incaricata di valutare la proposta ricevuta.

La commissione

La commissione sarà presieduta da Pompeo Colacicco, direttore della ripartizione Governo e sviluppo strategico del territorio del Comune di Bari. Ne faranno parte Marisa Lupelli, direttrice della ripartizione Programmazione, innovazione e comunicazione, e Pietro Lucianatelli, dirigente dei Servizi finanziari. Le funzioni di segretario saranno svolte da Michele Patrono.

Il gruppo di lavoro dovrà valutare la congruità dell’unica offerta pervenuta nell’ambito della gara pubblica.

Il contesto della concessione

La procedura riguarda un impianto attualmente in concessione gratuita alla società guidata dalla famiglia De Laurentiis, in base a un accordo precedente in scadenza. Il nuovo bando ha un valore complessivo di circa 8,1 milioni di euro e mira a regolamentare la gestione dello stadio evitando ulteriori proroghe.

Canone e obblighi del gestore

Il disciplinare prevede un canone annuale variabile in base alla categoria sportiva della squadra: 633mila euro in caso di Serie A, 110mila euro in Serie B e 60mila euro in Serie C. È inoltre previsto un contributo di circa 60mila euro per ogni evento musicale ospitato nell’impianto.

Tra gli obblighi del futuro concessionario figurano la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, la cura delle aree verdi e il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione. Il Comune dovrà inoltre poter utilizzare gratuitamente lo stadio per cinque giornate all’anno per eventi sportivi o culturali.