Bari, Lino Banfi presenta il memoir “90, non mi fai paura!” al Teatro Kursaal Santalucia

BARI – Martedì 26 maggio alle ore 18:00 il Lino Banfi sarà protagonista di un incontro al Teatro Kursaal Santalucia, in Largo Adua 5, per la presentazione del suo nuovo memoir “90, non mi fai paura!”, pubblicato da HarperCollins Italia.

L’evento si svolgerà in collaborazione con la Libreria Liberrima e vedrà Banfi dialogare con Nunzia De Girolamo, offrendo al pubblico un’occasione per ripercorrere la vita e la carriera dell’attore pugliese, tra cinema, televisione e memoria personale.

Il libro

Il memoir racconta il percorso umano e professionale di Lino Banfi, nato Pasquale Zagaria, attraverso le tappe fondamentali della sua vita: l’infanzia segnata dalla guerra, gli inizi difficili nel mondo dello spettacolo, fino al successo che lo ha reso uno dei volti più popolari della comicità italiana.

Nel libro l’attore affronta anche aspetti più intimi della propria esperienza, riflettendo su momenti di difficoltà personale e sul rapporto con la vecchiaia, sempre con il registro ironico e diretto che caratterizza il suo stile comunicativo.

Un’icona della cultura pop italiana

Con una carriera lunga oltre mezzo secolo, Lino Banfi è considerato una delle figure più rappresentative della commedia all’italiana, capace di attraversare generazioni e di diventare un punto di riferimento per il pubblico televisivo e cinematografico.

L’incontro al Kursaal Santalucia rappresenta una tappa del tour promozionale del libro, che si inserisce nel percorso di celebrazioni per il novantesimo compleanno dell’attore.