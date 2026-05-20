Bari, aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali 2026/2027: pubblicato il bando

BARI - La ripartizione Politiche educative e giovanili del Comune di Bari ha annunciato l’apertura delle iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2026/2027. Le domande potranno essere presentate online da oggi, mercoledì 20 maggio, fino al 19 giugno 2026 attraverso il portale dedicato del Comune.

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite SPID o CIE. In alternativa, i genitori potranno rivolgersi alle segreterie degli asili nido comunali, dove sarà possibile completare la procedura con il supporto del personale incaricato.

Il bando conferma l’attenzione prioritaria ai nuclei familiari in condizioni di fragilità e ai genitori lavoratori, anche con contratti non stabili, con l’obiettivo di favorire la conciliazione tra vita privata e professionale. Tra le novità introdotte, l’ampliamento dei requisiti per la fascia dei “piccoli”, che include anche i nascituri con parto previsto entro luglio 2026, e la definizione più puntuale delle condizioni sanitarie che regolano la frequenza in caso di malattia.

Il Comune sottolinea inoltre il potenziamento dell’offerta educativa grazie ai nuovi asili nido finanziati con fondi PNRR, che permetteranno un incremento dei posti disponibili nei diversi quartieri della città.

Per l’anno educativo 2026/2027 sono previste disponibilità differenziate tra nidi d’infanzia, sezioni primavera e sezioni montessoriane distribuite sul territorio comunale, tra cui “Speranza”, “An/8”, “Libertà”, “Stanic”, “La Tana del Ghiro”, “Villari”, “Le Ali di Michela”, “Montessori” e “Costa”.

Le famiglie potranno indicare un nido di preferenza e, se previsto, la sezione montessoriana. Le graduatorie saranno formate sulla base di un punteggio legato ai criteri stabiliti dal bando e all’ISEE. I bambini già frequentanti avranno diritto alla riconferma del posto, se richiesta nei termini.

L’orario di funzionamento dei nidi resta confermato dal lunedì al venerdì, con servizio mattutino e possibilità di fascia pomeridiana, oltre al rispetto delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente. Le rette saranno calcolate in base all’ISEE.

Le iscrizioni e tutte le informazioni operative sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari.