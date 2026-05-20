“Circe: le origini” chiude a Lecce la rassegna “Mitika”

LECCE - Si conclude domani, giovedì 21 maggio alle 20.30 al Teatro Paisiello di Lecce, la sesta edizione di “Mitika – Teatro e Mito nella contemporaneità”, con lo spettacolo “Circe: le origini” di Alessandra Fallucchi, che sarà anche in scena, con la regia di Marcella Favilla. Il sipario è previsto alle 21.00 e l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.

La rassegna, dedicata al teatro classico e organizzata da Aletheia Teatro sotto la direzione di Carla Guido, è inserita nel festival “Armonie del Mediterraneo – Viaggi, Miti e Ritorni”, promosso dall’Agenzia per il Patrimonio Culturale Euromediterraneo in collaborazione con il Comune di Lecce.

Lo spettacolo ripercorre la figura mitologica di Circe, figlia del dio del Sole Elios e della ninfa Perseide, tratteggiandone la natura complessa e ribelle. Diversa dagli dèi e attratta dal mondo dei mortali, Circe viene esiliata sull’isola di Eea, dove sviluppa le sue conoscenze sulle piante e sulle arti magiche, affinando le proprie capacità fino a diventare una potente maga.

La narrazione mette in luce il suo universo emotivo fatto di passioni, conflitti e relazioni: amore, rabbia, nostalgia e amicizia si intrecciano in un percorso che la porta a confrontarsi con una scelta decisiva tra il mondo divino e quello umano.

Una figura ambivalente, al tempo stesso crudele e pietosa, che secondo la lettura proposta dalla produzione racchiude le molteplici potenzialità del femminile, in una chiave profondamente contemporanea.

Lo spettacolo è prodotto e organizzato da Zerkalo e rappresenta l’evento conclusivo del festival, realizzato con il contributo del Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT), annualità 2025.