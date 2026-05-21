Bari, arrestato 28enne per 11 furti con spaccata nel centro città

BARI – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 28 anni ritenuto responsabile di una serie di furti con spaccata ai danni di esercizi commerciali del centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel giro di circa un mese – con particolare intensità nel mese di gennaio – si sarebbe verificata una sequenza di 11 episodi che hanno destato forte allarme tra i commercianti della zona. In alcuni casi l’autore avrebbe colpito più attività nella stessa notte.

Il modus operandi sarebbe stato sempre lo stesso: dopo aver infranto le vetrine degli esercizi, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno dei locali sottraendo il denaro presente nelle casse.

Determinanti per l’indagine sono state le attività di analisi della Polizia Scientifica, che avrebbero permesso di raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto responsabile.

L’uomo è stato sottoposto a misura cautelare e dovrà rispondere delle accuse legate ai numerosi episodi contestati.