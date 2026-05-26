Bari, avanti la riqualificazione del waterfront di San Cataldo: lavori sulla spiaggetta di Provolina

BARI - Proseguono gli interventi di riqualificazione del waterfront di San Cataldo, con un sopralluogo tecnico effettuato questa mattina sulla spiaggetta pubblica di Provolina per verificare lo stato di avanzamento del cantiere in vista della stagione estiva 2026.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, i lavori riguardano la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo drenante, già in fase avanzata e prossime alla conclusione, oltre alla costruzione delle strutture di fondazione destinate ai servizi igienici. È stato completato il belvedere e sono stati realizzati percorsi accessibili con sistema Loges e rampe per garantire l’accesso alla spiaggia anche alle persone con disabilità. Installate anche panchine in pietra e parte della balaustra prevista dal progetto, che sarà ultimata nelle prossime settimane.

L’obiettivo dichiarato è rendere il primo tratto della spiaggia fruibile entro circa un mese, con un’apertura parziale prevista per fine giugno. Successivamente proseguiranno i lavori per il completamento del blocco servizi e delle altre aree del progetto.

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha sottolineato che l’intervento punta a restituire alla città una spiaggia “più moderna, bella e sicura”, inserendosi in un più ampio programma di riqualificazione del litorale cittadino. Tra gli obiettivi futuri anche la progressiva pedonalizzazione del lungomare di San Cataldo, prevista dopo la stagione estiva.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di rigenerazione urbana del waterfront barese, che include anche manutenzioni e interventi sugli accessi al mare lungo altri tratti della costa cittadina.