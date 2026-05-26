Foggia, scomparso Gennaro Cimmino: appello della famiglia dopo oltre un mese

FOGGIA - A più di un mese dalla scomparsa di Gennaro Cimmino, la famiglia ha lanciato un nuovo appello pubblico chiedendo collaborazione per ottenere informazioni utili al suo ritrovamento.

L’uomo, 42 anni, sarebbe stato visto l’ultima volta a Napoli circa un mese e mezzo fa. Da quel momento non si hanno più sue notizie e i familiari descrivono una situazione di forte preoccupazione e incertezza.

La denuncia di scomparsa è stata regolarmente presentata alle autorità competenti e le ricerche risultano attualmente in corso. La famiglia ha diffuso la sua foto sui social e invita chiunque abbia informazioni a contattare i numeri indicati nell’appello o le forze dell’ordine.

Gli inquirenti stanno raccogliendo eventuali segnalazioni utili per ricostruire gli ultimi spostamenti e chiarire cosa sia accaduto dopo la sua ultima apparizione nota.