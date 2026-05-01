Bari, colpo importante al fotofinish: Entella battuta 2-0 al termine di una gara intensa
FRANCESCO LOIACONO - Il Bari conquista un successo pesante superando la Virtus Entella per 2-0 al termine di una partita combattuta e ricca di episodi, decisa solo nei minuti di recupero.
La gara si apre con una prima fase di studio durata circa un quarto d’ora, in cui le due squadre si affrontano con cautela senza concedere spazi. Il primo vero brivido arriva però dagli ospiti, che sfiorano il vantaggio colpendo un palo con un colpo di testa di Benedetti, a portiere ormai battuto.
Poco dopo è ancora l’Entella a rendersi pericolosa: Cuppone conclude un rapido contropiede con una conclusione centrale da buona posizione, senza però sorprendere il portiere. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi in equilibrio, il Bari trova il vantaggio allo scadere grazie a Moncini, bravo a muoversi con tempismo all’interno dell’area e a finalizzare l’azione che vale l’1-0.
La ripresa si complica subito per i padroni di casa: il Bari resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Verreth, punito per un fallo di reazione su Guiu. L’inerzia della gara sembra così poter favorire la Virtus Entella, ma a circa un quarto d’ora dalla fine arriva un nuovo episodio chiave: anche gli ospiti restano in inferiorità numerica per il secondo giallo rimediato da Guiu dopo un intervento su Manè.
Nel finale l’Entella prova comunque a reagire e costruisce una buona occasione con Cuppone, che da dentro l’area impegna Cerofolini con una deviazione insidiosa. Il match resta in bilico fino all’ultimo dei sei minuti di recupero concessi, quando il Bari chiude definitivamente i conti: Maggiore firma il 2-0 dopo una grande giocata di Esteves sulla linea di fondo.
Un successo importante per i biancorossi, maturato al termine di una partita equilibrata e decisa dagli episodi nei momenti chiave.