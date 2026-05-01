Sinner in finale a Madrid: battuto Fils in due set, ora sfida per il titolo

MADRID - Jannik Sinner conquista per la prima volta in carriera la finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo supera in semifinale il francese Arthur Fils (n. 25 ATP) con un netto 6-2, 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco, senza concedere palle break.

Una prestazione solida e continua per l’altoatesino, che ha gestito il match con grande efficacia fin dai primi scambi, imponendo ritmo e profondità per tutta la durata dell’incontro.

In finale, in programma domenica, Sinner affronterà il vincente della seconda semifinale tra il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP, e il belga Alexander Blockx, grande sorpresa del torneo e attuale numero 69 del mondo. Blockx ha già eliminato il campione in carica Casper Ruud, mentre Zverev ha superato l’azzurro Flavio Cobolli con il punteggio di 6-1, 6-4.

Per Sinner si tratta di un nuovo passo in avanti nella stagione, con un ulteriore consolidamento del primato nel ranking ATP e la possibilità di allungare ulteriormente su Carlos Alcaraz, attualmente fermo per infortunio.

Per Arthur Fils si interrompe invece una striscia positiva di nove vittorie consecutive: si tratta della prima sconfitta sulla terra battuta nel 2026.

Il torneo è trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW.