Bari, Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: in Prefettura arriva il ministro Piantedosi

BARI - Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Bari venerdì 15 maggio 2026 alle ore 10:00 per partecipare al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica congiunto, convocato presso la Prefettura di Bari.

L’incontro coinvolgerà le aree della Città Metropolitana di Bari e delle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, in un tavolo istituzionale dedicato al coordinamento delle politiche di sicurezza territoriale.

Alla riunione prenderanno parte anche il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Giovanni Melillo, i prefetti delle province interessate, i vertici delle Procure, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, oltre ai rappresentanti degli enti locali, tra cui Comuni capoluogo e Città Metropolitana.