Bari, formati 75 giovani sui green jobs: concluso il corso sull’economia circolare

BARI - Si è conclusa presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la seconda edizione del Corso di Alta Formazione “Gestione dei rifiuti nell’economia circolare”, promosso da CONAI in collaborazione con diversi partner istituzionali e industriali.

Il percorso rientra nel progetto “CONAI Green Jobs” e ha coinvolto 75 giovani laureati provenienti da Puglia e Basilicata, con l’obiettivo di rafforzare competenze tecniche e specialistiche nel settore della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, favorendo al contempo l’ingresso nel mondo del lavoro.

Formazione e collaborazione con le imprese

Il corso si è articolato in 26 moduli didattici e ha previsto anche un collegamento diretto con il mondo produttivo, grazie al coinvolgimento di aziende della filiera del riciclo, tra cui realtà impegnate nella valorizzazione di carta, plastica, alluminio e vetro.

Tra le imprese citate nel percorso formativo figurano operatori industriali attivi nella selezione e nel recupero dei materiali, con l’obiettivo di mostrare applicazioni concrete dei principi dell’economia circolare.

La giornata conclusiva

La giornata finale si è svolta nell’Aula Magna dell’Ateneo barese alla presenza di rappresentanti istituzionali, accademici e del settore industriale. Tra questi anche l’assessora all’Ambiente del Comune di Bari Elda Perlino, insieme a docenti e referenti del progetto.

Durante l’evento sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti, a chiusura del percorso formativo.

Visite e approfondimenti sul campo

Nei giorni precedenti la conclusione del corso si è svolta anche una visita tecnica presso uno stabilimento di recupero del vetro a Castellana Grotte, con l’obiettivo di osservare direttamente i processi industriali legati al riciclo e alla trasformazione dei materiali.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di sviluppo dei green jobs, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e occupazione giovanile.