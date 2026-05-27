Bari, il 28 maggio il Roadshow su trasparenza salariale di Adecco e Job Pricing

BARI - Al via l’edizione barese del Roadshow dedicato alla trasparenza salariale, promosso da Adecco e Job Pricing, in programma domani 28 maggio alle ore 15.00 presso la sede di Confindustria Bari e BAT, in via Giovanni Amendola 172/5.

L’iniziativa arriva a ridosso della scadenza del 7 giugno, entro la quale l’Italia dovrà recepire la Direttiva UE sulla trasparenza salariale, considerata una delle riforme più significative degli ultimi anni per il mercato del lavoro. La normativa avrà un impatto diretto non solo sugli obblighi delle imprese, ma anche su aspetti strategici come attrattività, engagement e reputazione aziendale.

Il confronto sarà l’occasione per approfondire il nuovo quadro regolatorio e le implicazioni operative per le aziende, con particolare attenzione ai temi dell’equità retributiva per mansioni di pari valore e alla necessità di riorganizzare i processi HR in chiave più trasparente e strutturata.

All’incontro interverranno Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari e BAT, Claudio Soldà, VP Public Affairs & CSR di The Adecco Group, Giulia Maniscalco, Senior Legal Consultant di The Adecco Group, Matteo Gallina, Senior Consultant e responsabile dell’Osservatorio Job Pricing, ed Emanuela Voltini, Permanent Director di Adecco Italia.

Al centro del dibattito anche le strategie con cui le imprese possono affrontare questo cambiamento normativo, trasformandolo da obbligo a leva competitiva. Tra i temi chiave, la modernizzazione dei sistemi di gestione delle risorse umane e le politiche di valorizzazione dei talenti, con l’obiettivo di favorire maggiore trasparenza, equità e capacità di attrazione e retention nel mercato del lavoro.