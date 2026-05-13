Bari, il Festival “Nikolaos” prosegue con il concerto del violista Marco Misciagna

BARI - Secondo appuntamento per il Festival Internazionale di Musica “Nikolaos”, la rassegna promossa dalla Fondazione Nikolaos di Bari e dall’Opera Pia Maria SS. del Carmine ETS – APS nella Chiesa Maria Santissima del Carmine, nel cuore della città vecchia.

Dopo il concerto inaugurale dello scorso aprile, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20 andrà in scena “Viola Virtuosa”, concerto per viola solista del Maestro Marco Misciagna. Il programma accompagnerà il pubblico in un percorso musicale tra le opere di Biber, Albeniz, Tarrega e Morricone, in un viaggio sonoro che intreccia tradizione, virtuosismo ed emozione.

Il Festival nasce con l’obiettivo di unire musica, arte e spiritualità, valorizzando uno dei luoghi simbolo della storia e dell’identità culturale di Bari. La direzione artistica è affidata al Maestro Oleg Vereshchagin, che ha sottolineato come il cartellone punti a coinvolgere il pubblico attraverso artisti di fama internazionale e programmi capaci di coniugare emozione e grande musica.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Bari, Camera di Commercio di Bari, Confcommercio Bari-BAT, AGCI Puglia, Aeroporti di Puglia, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e Nuova Fiera del Levante.

«La Fondazione Nikolaos continua con entusiasmo questo percorso culturale e musicale che intende valorizzare Bari come luogo di incontro tra culture, spiritualità e tradizioni», ha dichiarato il presidente Vito Giordano Cardone, sottolineando il valore dell’evento per la crescita culturale e la promozione del territorio.

Il Festival si concluderà venerdì 12 giugno 2026 con il concerto per pianoforte e violino di Pierluigi Camicia e Alessandro Perpich dal titolo “Viaggio tra Classicismo Viennese e Romanticismo”, con musiche di Mozart, Brahms e Grieg.