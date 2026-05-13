Saga Gioielli protagonista dei Made in Italy Days di Amazon: da Conversano ai mercati internazionali

Il brand pugliese Saga Gioielli, realtà artigianale di Conversano specializzata nella creazione di gioielli dal design contemporaneo e lavorazione tradizionale, è tra le piccole e medie imprese italiane protagoniste dell’edizione 2026 dei Made in Italy Days di Amazon, l’iniziativa dedicata alle eccellenze italiane in programma dal 13 al 19 maggio.

L’evento, promosso da Amazon Italia, punta a valorizzare il talento delle PMI italiane attraverso offerte speciali e progetti di storytelling dedicati ai marchi del Made in Italy presenti sulla piattaforma.

Tra le aziende selezionate figura proprio Saga Gioielli, nata dall’idea di Francesco Sportelli di trasformare la creatività e la passione della moglie Marina Murro in un progetto imprenditoriale capace di coniugare artigianalità, eleganza e innovazione. Dal 2017 il marchio è presente nella vetrina Made in Italy di Amazon e oggi raggiunge clienti in tutta Italia e in numerosi mercati internazionali.

Per celebrare la quinta edizione dei Made in Italy Days, Amazon ha realizzato un progetto speciale con i creator Filippo Caccamo e Giada Parisi, che hanno visitato il laboratorio dell’azienda a Conversano raccontando, attraverso i social, le fasi di lavorazione degli iconici bracciali artigianali con cordoncini e perle in vetro.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte crescita dell’export digitale pugliese. Secondo i dati diffusi da Amazon, sono oltre 1.600 le PMI pugliesi presenti sulla piattaforma, con vendite all’estero che nel 2024 hanno superato i 45 milioni di euro. Più del 60% delle imprese regionali attive su Amazon esporta infatti i propri prodotti nei mercati internazionali.

La Puglia si conferma inoltre tra le regioni italiane più presenti nella vetrina Made in Italy, con oltre 500 aziende attive e circa 25mila prodotti disponibili online, soprattutto nei settori Home, Fashion e Food.

“La Puglia incarna perfettamente la forza di questo modello: imprese profondamente radicate nel territorio che, grazie al digitale, riescono a raggiungere clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Ilaria Zanelotti, direttore dei servizi per i partner di vendita di Amazon.it.

La vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata per sostenere le eccellenze italiane sui mercati internazionali, è oggi disponibile in 11 Paesi e ospita oltre 3 milioni di prodotti realizzati da più di 5.500 aziende italiane.