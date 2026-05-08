Bari, il maltempo ferma anche le Frecce Tricolori: annullata l’esibizione per la festa di San Nicola
BARI - Il maltempo continua a condizionare le celebrazioni di San Nicola a Bari. Dopo l’annullamento della tradizionale processione a mare, è stata cancellata anche l’attesa esibizione delle Frecce Tricolori, prevista nel pomeriggio alle 17.
La decisione è arrivata al termine di una riunione operativa tenutasi nella sede dell’Aeronautica Militare con il comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale, in seguito al peggioramento delle condizioni meteo e ai rischi per la sicurezza delle manovre acrobatiche.
L’esibizione rappresentava uno dei momenti più attesi della giornata conclusiva dei festeggiamenti patronali, ma le forti piogge e la scarsa visibilità hanno reso impossibile lo svolgimento del programma previsto.
Per Bari si tratta di una giornata segnata da numerosi stop organizzativi, con la festa di San Nicola ridimensionata dagli effetti del maltempo su diversi eventi simbolici della tradizione cittadina.
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