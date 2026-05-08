Concorso “Francesco Somma” a Barletta, già tre finalisti per il premio assoluto: weekend decisivo all’Auditorium

BARLETTA - Entra nel vivo il I Concorso Musicale Internazionale “Francesco Somma”, organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Apulia Sinfonietta” con il patrocinio del Comune di Barletta e in corso presso l’Auditorium “Francesco Somma” di via Cavour.

Le giornate dedicate alla sezione chitarra hanno già delineato i primi nomi dei finalisti: la giuria ha assegnato tre primi premi e tre secondi premi, confermando un livello tecnico e interpretativo particolarmente elevato tra i giovani partecipanti.

A distinguersi in modo particolare sono stati due concorrenti che hanno ottenuto il Primo Premio Assoluto nella categoria 4/chitarra: la giovanissima Maria Michelle D’Ascanio, studentessa di seconda media di Barletta, premiata per sensibilità musicale e solidità tecnica, e il ventenne Leonardo Caporale, chitarrista elettrico, che ha ottenuto il punteggio di 98/100 grazie a un’esecuzione considerata di alto profilo. I due musicisti accedono così alla finale di domenica sera insieme al coro dell’Istituto Comprensivo “Vaccina” di Andria, già selezionato nella categoria cori scolastici.

Il concorso prosegue ora con il programma più intenso della manifestazione. Nella giornata di sabato saranno protagoniste le sezioni di musica da camera, pianoforte solista, pianoforte a quattro mani e fiati, tra le categorie con il maggior numero di iscritti. Domenica mattina sarà invece la volta di canto e batteria, con esibizioni che spaziano tra repertori classici e contemporanei.

Il concerto conclusivo e la cerimonia di premiazione si terranno domenica sera all’Auditorium “Francesco Somma”, alla presenza di giuria, docenti, famiglie e autorità. L’organizzazione prevede ulteriori possibili assegnazioni di Premi Assoluti, a conferma dell’alto livello della prima edizione del concorso internazionale.