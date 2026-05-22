Bari, il quartiere San Paolo celebra Santa Rita: due giorni di fede e tradizione

BARI - Due giornate dedicate alla devozione, alla preghiera e alla partecipazione popolare nel quartiere San Paolo di Bari, dove giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2026 si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia.

L’iniziativa, dal titolo “Una luce per Santa Rita”, è organizzata dalla Parrocchia Madre della Divina Provvidenza insieme al gruppo di preghiera dedicato alla santa e ai padri Barnabiti, con appuntamenti religiosi e momenti di comunità che coinvolgeranno residenti e fedeli dell’intero quartiere.

Cuore della festa sarà il “Giardino di Santa Rita”, situato tra via Giovanni Candura e via Pacifico Mazzoni, luogo simbolico della devozione popolare nel rione San Paolo.

La giornata principale, venerdì 22 maggio, inizierà alle ore 6.30 con l’esibizione tamburistica per le strade del quartiere e il tradizionale suono festoso delle campane, a segnare ufficialmente l’avvio della celebrazione. Presso il Giardino di Santa Rita saranno distribuite le rose benedette ai fedeli, simbolo legato alla santa degli impossibili.

Alle ore 11 è prevista la Santa Messa nella Parrocchia Madre della Divina Provvidenza, al termine della quale si terranno la supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose.

Nel pomeriggio, alle 17, la statua della santa verrà trasferita dal giardino alla chiesa parrocchiale. Seguiranno il Santo Rosario alle 17.30 e la celebrazione eucaristica delle 18 dedicata a Santa Rita.

Alle ore 19 partirà la processione liturgica con lo stendardo della santa che attraverserà numerose vie del quartiere: via Ricchioni, via Lonero, via Bonomo, via De Vicaris, via De Benedictis, via De Blasi, via Tramonte, viale Europa, via Pacifico Mazzoni, via Candura, via Leotta, via Monti e via Ciusa, fino al ritorno presso il Giardino di Santa Rita.

Gli organizzatori invitano i residenti ad addobbare balconi e finestre con drappi e coperte lungo il percorso della processione, per rendere ancora più sentita la partecipazione collettiva alla festa.

La serata si concluderà alle 22.30 con uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Il coordinamento dell’evento è affidato a Michele Genchi, con la collaborazione del gruppo di preghiera di Santa Rita e dei padri Barnabiti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comune di Bari, alla presidente del Terzo Municipio Luisa Verdoscia, al Comando della Polizia Locale, agli sponsor e a tutti i volontari impegnati nell’organizzazione della manifestazione religiosa.